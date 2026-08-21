La fête des agri’s 5ème édition Plounévézel
samedi 12 septembre 2026 · Plounévézel
Informations pratiques
Plounévézel
La fête des agri’s 5ème édition
Lieu-dit Kernal Plounévézel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Au programme, du spectacle et des animations pour petit.e.s et grand.e.s !
– Tracto-force
– Concours de labour
– Travail du sol à l’ancienne
– Concours de chevaux de trait
– Traction à l’ancienne 100 ch
– Animation musicale avec le bagad de Karaez
– Feu d’artifice
– Marché artisanal
– Jeux et animations pour tous.tes
Repas du midi !
Café, crêpes et grillades à partir de 16h .
Lieu-dit Kernal Plounévézel 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 56 15 82
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English :
L’événement La fête des agri’s 5ème édition Plounévézel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée