Informations pratiques

Plounévézel

La fête des agri’s 5ème édition

Lieu-dit Kernal Plounévézel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Au programme, du spectacle et des animations pour petit.e.s et grand.e.s !

– Tracto-force

– Concours de labour

– Travail du sol à l’ancienne

– Concours de chevaux de trait

– Traction à l’ancienne 100 ch

– Animation musicale avec le bagad de Karaez

– Feu d’artifice

– Marché artisanal

– Jeux et animations pour tous.tes

Repas du midi !

Café, crêpes et grillades à partir de 16h .

Lieu-dit Kernal Plounévézel 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 56 15 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La fête des agri’s 5ème édition Plounévézel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée