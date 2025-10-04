La Fête des Allumoirs à Wambrechies Centre-ville de Wambrechies Wambrechies

La Fête des Allumoirs à Wambrechies Centre-ville de Wambrechies Wambrechies samedi 4 octobre 2025.

La Fête des Allumoirs à Wambrechies Samedi 4 octobre, 19h30 Centre-ville de Wambrechies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T19:30 – 2025-10-04T21:00

Fin : 2025-10-04T19:30 – 2025-10-04T21:00

Le grand rendez-vous de la ville se pare de mille couleurs ! Nous comptons sur vous pour illuminer les rues grâce à vos tenues colorée et à la déco de vos façades !

Parade à 19h dans le Centre-ville.

Feu d’artifice à 20h30 au parc du Colombier.

Centre-ville de Wambrechies Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Parade féérique suivie d’un feu d’artifice au parc du Colombier lille3000 fiesta

Ville de Wambrechies