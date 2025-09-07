La Fête des associations Amilly
La Fête des associations Amilly dimanche 7 septembre 2025.
La Fête des associations
Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
Date(s) :
2025-09-07
La Fête des associations
La fête des associations est l’occasion de rencontrer les associations locales (plus de 130 à Amilly), d’échanger avec leurs bénévoles, de profiter des démonstrations et pourquoi pas de trouver votre prochaine passion. Sports, culture, loisirs, danse, il y’en a pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 36 evenementiel-relations-europeennes@amilly45.fr
English :
Fête des associations
German :
Das Fest der Vereine
Italiano :
Festa delle associazioni
Espanol :
Fiesta de las asociaciones
L’événement La Fête des associations Amilly a été mis à jour le 2025-08-22 par OT MONTARGIS