La Fête des associations Amilly

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

La fête des associations est l’occasion de rencontrer les associations locales (plus de 130 à Amilly), d’échanger avec leurs bénévoles, de profiter des démonstrations et pourquoi pas de trouver votre prochaine passion. Sports, culture, loisirs, danse, il y’en a pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 36 evenementiel-relations-europeennes@amilly45.fr

English :

Fête des associations

German :

Das Fest der Vereine

Italiano :

Festa delle associazioni

Espanol :

Fiesta de las asociaciones

