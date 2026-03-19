La Fête des cerfs-volants Saint-Beauzire
La Fête des cerfs-volants Saint-Beauzire samedi 25 avril 2026.
La Fête des cerfs-volants
Bosbomparent Saint-Beauzire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La fête des cerfs-volants samedi 25 avril à Bosbomparent (commune de Saint-Beauzire)
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Bosbomparent Saint-Beauzire 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org
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English :
Kite festival Saturday April 25 at Bosbomparent (Saint-Beauzire)
L’événement La Fête des cerfs-volants Saint-Beauzire a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne