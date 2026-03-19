La Fête des cerfs-volants

Bosbomparent Saint-Beauzire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La fête des cerfs-volants samedi 25 avril à Bosbomparent (commune de Saint-Beauzire)

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Bosbomparent Saint-Beauzire 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org

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English :

Kite festival Saturday April 25 at Bosbomparent (Saint-Beauzire)

L’événement La Fête des cerfs-volants Saint-Beauzire a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne