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La fête des Cocuts Portet

La fête des Cocuts Portet

La fête des Cocuts Portet samedi 9 mai 2026.

Adresse : Quartier Labarthe

Ville : 64330 Portet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Portet

La fête des Cocuts

Quartier Labarthe Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Soirée conviviale autour d’un bon repas fait maison. Et le grand retour de l’accordéoniste Kaiet pour vous faire danser et chanter. Sur réservation à l’agence postale.   .

Quartier Labarthe Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 84 59 84 

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English : La fête des Cocuts

L’événement La fête des Cocuts Portet a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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