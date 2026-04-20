Portet

La fête des Cocuts

Quartier Labarthe Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Soirée conviviale autour d’un bon repas fait maison. Et le grand retour de l’accordéoniste Kaiet pour vous faire danser et chanter. Sur réservation à l’agence postale. .

Quartier Labarthe Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 84 59 84

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English : La fête des Cocuts

L’événement La fête des Cocuts Portet a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran