La fête des Cocuts Portet
La fête des Cocuts Portet samedi 9 mai 2026.
Portet
La fête des Cocuts
Quartier Labarthe Portet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Soirée conviviale autour d’un bon repas fait maison. Et le grand retour de l’accordéoniste Kaiet pour vous faire danser et chanter. Sur réservation à l’agence postale. .
Quartier Labarthe Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 84 59 84
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English : La fête des Cocuts
L’événement La fête des Cocuts Portet a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran