La fête des crapauds rouges Plougrescant

La fête des crapauds rouges Plougrescant vendredi 15 août 2025.

La fête des crapauds rouges

Plage de Gouermel Plougrescant Côtes-d’Armor

Contes, musique, marionnettes, ateliers et des spectacles du Cirque pendant trois jours dans un joli champ juste à côté de la plage. C’est la deuxième édition de “La fête des crapauds rouges” organisée par “Le collectif des crapauds rouges”

Tous les spectacles sont au chapeau et il y a une buvette et un bar sur place. .

Plage de Gouermel Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 02 42 46

