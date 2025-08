La fête des culs brûlés Olley

La fête des culs brûlés Olley samedi 23 août 2025.

La fête des culs brûlés

Rue Pasteur Olley Meurthe-et-Moselle

Au programme

RETAKE revient électriser la scène après avoir retourné la piste l’an dernier

DJ BRUNO prendra le relais pour un dancefloor en mode surchauffe !

Buvette & restauration pour recharger les batteries entre deux pas de danseTout public

Rue Pasteur Olley 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 83 20

English :

On the program:

RETAKE returns to electrify the stage after turning the floor upside down last year

DJ BRUNO takes over for an overheated dancefloor!

Refreshments & food to recharge your batteries between two dance steps

German :

Auf dem Programm stehen:

RETAKE kehrt zurück, um die Bühne zu elektrisieren, nachdem er im letzten Jahr die Tanzfläche auf den Kopf gestellt hat

DJ BRUNO wird den Dancefloor in den Überhitzungsmodus versetzen!

Getränke und Essen, um die Batterien zwischen zwei Tanzschritten aufzuladen

Italiano :

In cartellone:

RETAKE torna ad elettrizzare il palco dopo aver messo a soqquadro il dancefloor lo scorso anno

DJ BRUNO si occuperà di un dancefloor in modalità surriscaldamento!

Rinfreschi e cibo per ricaricare le batterie tra due passi di danza

Espanol :

En cartel:

RETAKE vuelve a electrificar el escenario después de haber puesto patas arriba la pista de baile el año pasado

DJ BRUNO tomará el relevo en una pista de baile en modo sobrecalentamiento

Refrescos y comida para reponer fuerzas entre dos pasos de baile

