La fête des cultures d'Ousse Rue du Parc en Ciel Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Organisée par le Centre Social du Hameau, Pau Béarn Habitat et Idélis, cette grande fête populaire est devenue un rendez-vous incontournable pour les habitants du quartier. Au programme :

9h ouverture de la fête avec thé et café

9h 10h30 activités bien-être

10h 13h tournoi de foot (inscriptions directement au Centre Social du Hameau)

11h 11h45 gym volontaire

11h 12h30 kermesse

14h 18h après-midi festif (boxe, skate, atelier vélo, structures gonflables, coin détente, maquillage et d’autres surprises pour tous les âges)

18h 22h DJ Phils

Restauration sur place de 12h à 23h30 ! .

Rue du Parc en Ciel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

