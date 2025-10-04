La fête des cultures du monde Parc Jean Bousseau Bressuire
Fête des Cultures du Monde
Expositions, musiques, chants, danses et dégustations. .
Parc Jean Bousseau 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 accueil@cscbressuire.fr
