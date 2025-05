La fête des émaux – Longwy, 28 mai 2025 10:00, Longwy.

Meurthe-et-Moselle

La fête des émaux Place Salvador Allende Longwy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-28 10:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

2025-05-28

La fête des émaux et des antiquités en faïences, verre, mobilier etc.. nouvelles créations, pièces d’excellence, découvertes techniques, histoire.

Christian LECLERCQ, Maître Céramiste & Meilleur Ouvrier de France, dévoilera sa passion céramique à travers ses créations.

Présence de Rachel EVA-SACRIPANTI, restauratrice.

Jeudi présence de Fabien Hubert LECLERCQ, expert.Tout public

Place Salvador Allende

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 71 46

English :

The festival of enamels and antiques in earthenware, glass, furniture and more… new creations, pieces of excellence, technical discoveries and history.

Christian LECLERCQ, Master Ceramist & Meilleur Ouvrier de France, will reveal his passion for ceramics through his creations.

Rachel EVA-SACRIPANTI, restorer, will also be present.

Thursday: Fabien Hubert LECLERCQ, expert.

German :

Das Fest der Emails und Antiquitäten aus Fayencen, Glas, Möbeln etc. neue Kreationen, Spitzenstücke, technische Entdeckungen, Geschichte.

Christian LECLERCQ, Meisterkeramiker & Meilleur Ouvrier de France, wird seine Leidenschaft für Keramik anhand seiner Kreationen offenbaren.

Anwesenheit von Rachel EVA-SACRIPANTI, Restauratorin.

Donnerstag: Anwesenheit von Fabien Hubert LECLERCQ, Experte.

Italiano :

Il festival degli smalti e dell’antiquariato in terracotta, vetro, mobili, ecc… nuove creazioni, pezzi d’eccellenza, scoperte tecniche e storia.

Christian LECLERCQ, Maestro Ceramista e Meilleur Ouvrier de France, rivelerà la sua passione per la ceramica attraverso le sue creazioni.

Sarà presente anche Rachel EVA-SACRIPANTI, restauratrice.

Giovedì: Fabien Hubert LECLERCQ, esperto.

Espanol :

La fiesta de los esmaltes y las antigüedades en loza, vidrio, muebles, etc. nuevas creaciones, piezas de excelencia, descubrimientos técnicos e historia.

Christian LECLERCQ, Maestro Ceramista & Meilleur Ouvrier de France, revelará su pasión por la cerámica a través de sus creaciones.

Rachel EVA-SACRIPANTI, restauradora, también estará presente.

Jueves: Fabien Hubert LECLERCQ, experto.

