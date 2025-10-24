La fête des enfants Complexe sportif Chaumes-en-Retz

La fête des enfants

Complexe sportif Arthon Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 18:00:00

2025-10-24

La fête des enfants est devenue le rendez-vous des vacances d’automne ! Chaque année adultes et enfants viennent participer à cet après-midi ludique.

L’équipe d’Arthon Animation Rurale vous a concocté un programme haut en couleur !

Au programme

matériels pédagogiques à disposition

espaces ludiques et de motricité

espace bébé

espace jeux en bois

moment festif intergénérationnel

animations à thème

salon de thé et goûter

cette journée permet aux familles de participer à des activités ensemble



Pratique

cette animation est ouverte aux enfants et à leurs parents et aussi aux grands-parents

animations proposées dans le cadre des 10 jours du jeu

accès libre et gratuit

Complexe sportif Arthon Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

English :

The Children’s Festival has become a regular feature of the autumn vacations! Every year, adults and children come to take part in this fun-filled afternoon.

German :

Das Kinderfest ist zu einem festen Termin in den Herbstferien geworden! Jedes Jahr kommen Erwachsene und Kinder, um an diesem spielerischen Nachmittag teilzunehmen.

Italiano :

La festa dei bambini è diventata un appuntamento fisso delle vacanze autunnali! Ogni anno, adulti e bambini partecipano a questo pomeriggio di divertimento.

Espanol :

La fiesta infantil se ha convertido en una cita habitual de las vacaciones de otoño Cada año, adultos y niños acuden a participar en esta tarde llena de diversión.

