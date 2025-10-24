La fête des enfants Complexe sportif Chaumes-en-Retz
La fête des enfants Complexe sportif Chaumes-en-Retz vendredi 24 octobre 2025.
La fête des enfants
Complexe sportif Arthon Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 18:00:00
Date(s) :
2025-10-24
La fête des enfants est devenue le rendez-vous des vacances d’automne ! Chaque année adultes et enfants viennent participer à cet après-midi ludique.
L’équipe d’Arthon Animation Rurale vous a concocté un programme haut en couleur !
Au programme
matériels pédagogiques à disposition
espaces ludiques et de motricité
espace bébé
espace jeux en bois
moment festif intergénérationnel
animations à thème
salon de thé et goûter
cette journée permet aux familles de participer à des activités ensemble
Pratique
cette animation est ouverte aux enfants et à leurs parents et aussi aux grands-parents
animations proposées dans le cadre des 10 jours du jeu
accès libre et gratuit
Complexe sportif Arthon Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org
English :
The Children’s Festival has become a regular feature of the autumn vacations! Every year, adults and children come to take part in this fun-filled afternoon.
German :
Das Kinderfest ist zu einem festen Termin in den Herbstferien geworden! Jedes Jahr kommen Erwachsene und Kinder, um an diesem spielerischen Nachmittag teilzunehmen.
Italiano :
La festa dei bambini è diventata un appuntamento fisso delle vacanze autunnali! Ogni anno, adulti e bambini partecipano a questo pomeriggio di divertimento.
Espanol :
La fiesta infantil se ha convertido en una cita habitual de las vacaciones de otoño Cada año, adultos y niños acuden a participar en esta tarde llena de diversión.
