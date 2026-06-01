LA FÊTE DES ESTRETS Fontans
LA FÊTE DES ESTRETS Fontans samedi 20 juin 2026.
Fontans
LA FÊTE DES ESTRETS
Fontans Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête des Estrets approche à grands pas !
Samedi 20 juin
Au programme vide‑grenier, petit‑déjeuner aux manouls, apéritif animé et repas jambon à la broche.
Une belle journée conviviale comme on les aime au village. Venez nombreux !
La Fête des Estrets approche à grands pas !
Samedi 20 juin
Au programme vide‑grenier, petit‑déjeuner aux manouls, apéritif animé et repas jambon à la broche.
Une belle journée conviviale comme on les aime au village. Venez nombreux ! .
Fontans 48700 Lozère Occitanie +33 6 71 15 01 63
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English :
The Fête des Estrets is fast approaching!
? Saturday June 20th
On the program: garage sale, manouls breakfast, lively aperitif and spit-roasted ham dinner.
A great day out, just as we like it in the village. Come one, come all!
L’événement LA FÊTE DES ESTRETS Fontans a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Margeride en Gévaudan