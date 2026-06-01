Fontans

LA FÊTE DES ESTRETS

Fontans Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête des Estrets approche à grands pas !

Samedi 20 juin

Au programme vide‑grenier, petit‑déjeuner aux manouls, apéritif animé et repas jambon à la broche.

Une belle journée conviviale comme on les aime au village. Venez nombreux !

La Fête des Estrets approche à grands pas !

Samedi 20 juin

Au programme vide‑grenier, petit‑déjeuner aux manouls, apéritif animé et repas jambon à la broche.

Une belle journée conviviale comme on les aime au village. Venez nombreux ! .

Fontans 48700 Lozère Occitanie +33 6 71 15 01 63

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English :

The Fête des Estrets is fast approaching!

? Saturday June 20th

On the program: garage sale, manouls breakfast, lively aperitif and spit-roasted ham dinner.

A great day out, just as we like it in the village. Come one, come all!

L’événement LA FÊTE DES ESTRETS Fontans a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Margeride en Gévaudan