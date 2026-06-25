LA FÊTE DES ETOILES TRAIL DES ÉTOILES Duilhac-sous-Peyrepertuse samedi 5 septembre 2026.

Duilhac-sous-Peyrepertuse

LA FÊTE DES ETOILES TRAIL DES ÉTOILES

Duilhac-sous-Peyrepertuse Aude

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La fête des étoiles.

Evénement solidaire, journée mondiale pour la prévention du suicide.

A partir de 18h retrait des dossards.

– 18h Course des enfants (inscription sur place)

– 19h30 Trail des étoiles 16 km et 800d+ (technique)

– 20h Marche des étoiles 7km et 150 d+ (randonnée nocturne)

– 20h30 Trail des étoiles 8 km et 300d+

Les recettes seront reversées à l’association Au Coeur de Notre Sensibilité!

Retrait des dossards à partir de 18h00 Impasse de Tabourq local des chasseurs

Arrivée en musique & repas offert Lots tirage au sort.

Pensez à vos loupiotes !

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Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie +33 6 76 93 92 51 christelle.rouchon@sfr.fr

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English :

The Festival of the Stars.

Charity event, World Suicide Prevention Day.

Starting at 6:00 p.m.: Race bib pickup.

– 6:00 p.m.: Kids’ Race (on-site registration)

– 7:30 p.m.: Trail des Étoiles: 16 km and 800 d+ (technical)

– 8:00 p.m.: Marche des Étoiles: 7 km and 150 d+ (night hike)

– 8:30 p.m.: “Trail des Étoiles”: 8 km and 300 d+

Proceeds will be donated to the “Au Coeur de Notre Sensibilité” association!

Race bib pickup starting at 6:00 PM at Impasse de Tabourq (“hunters’ clubhouse”)

Finish line celebration with music & complimentary meal—prize drawing.

Don’t forget your headlamps!

L’événement LA FÊTE DES ETOILES TRAIL DES ÉTOILES Duilhac-sous-Peyrepertuse a été mis à jour le 2026-06-25 par