LA FÊTE DES ETOILES TRAIL DES ÉTOILES Duilhac-sous-Peyrepertuse
LA FÊTE DES ETOILES TRAIL DES ÉTOILES Duilhac-sous-Peyrepertuse samedi 5 septembre 2026.
Duilhac-sous-Peyrepertuse
LA FÊTE DES ETOILES TRAIL DES ÉTOILES
Duilhac-sous-Peyrepertuse Aude
Tarif : 10 – 10 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La fête des étoiles.
Evénement solidaire, journée mondiale pour la prévention du suicide.
A partir de 18h retrait des dossards.
– 18h Course des enfants (inscription sur place)
– 19h30 Trail des étoiles 16 km et 800d+ (technique)
– 20h Marche des étoiles 7km et 150 d+ (randonnée nocturne)
– 20h30 Trail des étoiles 8 km et 300d+
Les recettes seront reversées à l’association Au Coeur de Notre Sensibilité!
Retrait des dossards à partir de 18h00 Impasse de Tabourq local des chasseurs
Arrivée en musique & repas offert Lots tirage au sort.
Pensez à vos loupiotes !
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Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie +33 6 76 93 92 51 christelle.rouchon@sfr.fr
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English :
The Festival of the Stars.
Charity event, World Suicide Prevention Day.
Starting at 6:00 p.m.: Race bib pickup.
– 6:00 p.m.: Kids’ Race (on-site registration)
– 7:30 p.m.: Trail des Étoiles: 16 km and 800 d+ (technical)
– 8:00 p.m.: Marche des Étoiles: 7 km and 150 d+ (night hike)
– 8:30 p.m.: “Trail des Étoiles”: 8 km and 300 d+
Proceeds will be donated to the “Au Coeur de Notre Sensibilité” association!
Race bib pickup starting at 6:00 PM at Impasse de Tabourq (“hunters’ clubhouse”)
Finish line celebration with music & complimentary meal—prize drawing.
Don’t forget your headlamps!
L’événement LA FÊTE DES ETOILES TRAIL DES ÉTOILES Duilhac-sous-Peyrepertuse a été mis à jour le 2026-06-25 par