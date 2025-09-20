La Fête des familles 2e édition Route de Le Pout Loupes

La Fête des familles 2e édition Route de Le Pout Loupes samedi 20 septembre 2025.

La Fête des familles 2e édition

Route de Le Pout Espace La Gardonne Loupes Gironde

Cette journée conviviale et gratuite proposera un large choix d’animations pour petits et grands. En libre accès, vous trouverez un parcours sur les émotions, des animations sportives, un atelier créatif et origami, des jeux géants, un stand de maquillage et tatouages, ainsi qu’un espace zen et un coin pour les tout-petits avec lecture et parcours motricité. Des ateliers sur inscription complèteront la journée randonnée musicale en famille (10 h 30 ou 11 h 30), conférence Supers Parents… ou presque ! (11 h), atelier de prévention des accidents domestiques (10 h), éveil musical en famille (10 h ou à 11 h), atelier cuisine parents-enfants (15 h) et initiation à la communication non-violente (15h). Un concert du JOSEM animera la pause à 12 h 30, suivi d’un escape game sur le tri sélectif. Enfin, un Lieu d’Accueil Enfants Parents sera ouvert de 15 h à 18 h. Restauration sur place. .

Route de Le Pout Espace La Gardonne Loupes 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

