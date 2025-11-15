La fête des familles

Collège Ausone Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La Communauté de Communes du Bazadais et l’UDAF de la Gironde s’associent pour organiser la première édition de la Fête des Familles, un rendez-vous convivial et entièrement gratuit ! Il rassemblera plus d’une vingtaine de partenaires du réseau local de l’éducation et de la parentalité. Ensemble, ils proposeront une matinée placée sous le signe de la rencontre, de la découverte et du plaisir d’être en famille.

Des activités pour tous Les familles pourront participer à une dizaine d’activités ludiques et créatives ouvertes à tous les âges.

Des tables rondes pour échanger Tout au long de la matinée, sept tables rondes seront proposées sur des thèmes variés, au coeur du quotidien des familles l’alimentation, le sommeil, la place des écrans, …

Un village de partenaires En parallèle des échanges, un village de partenaires sera accessibles à tous. .

Collège Ausone Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 66 35 03 institution@udaf33.fr

English :

German : La fête des familles

Italiano :

Espanol : La fête des familles

L’événement La fête des familles Bazas a été mis à jour le 2025-10-31 par La Gironde du Sud