La fête des fous nouvel an médiéval Ventron mercredi 31 décembre 2025.

1 chemin du Rupt du Moulin Ventron Vosges

Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le Domaine du Kos vous donne rendez-vous pour la 3ème édition de la Fête des fous, le nouvel an médiéval! Une soirée festin thématisée et animée à partager en famille pour un retour aux origines de l'époque médiévale. Au programme 19h30 Ouverture du pont levis; 20h Joute apéritive; 21h Banquet Templiers; 23h30 Boutehors!; Ouverture du bal médiéval à minuit. Le banquet seigneurial pour les adultes se compose de 7 services et le banquet luron pour les enfants de moins de 12 ans se compose de 4 services et boissons non alcoolisées. Soirée sur réservation et paiement en ligne. Places limitées.
1 chemin du Rupt du Moulin Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 19 07  ledomaine@ledomainedukos.fr

English :

Domaine du Kos invites you to the 3rd edition of the Fête des fous, the medieval new year! A themed, lively evening feast to share with the whole family for a return to the origins of medieval times. Program: 7:30 pm Opening of the drawbridge; 8 pm Aperitif jousting; 9 pm Templar banquet; 11:30 pm Boutehors; Opening of the medieval ball at midnight. The banquet seigneurial for adults consists of 7 courses and the banquet luron for children under 12 consists of 4 courses and non-alcoholic beverages. Evenings must be booked and paid for online. Limited seating.

