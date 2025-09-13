La fête des fous Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

La fête des fous

De la Saint-Étienne aux jours de Janvier des manifestations originales dont la Messe des fous étaient organisées au Moyen Âge. La fête des Fous, donnait lieu à des cérémonies extrêmement bizarres. On pouvait élire un évêque, et même dans quelques églises un pape des fous. Les prêtres dansaient en entrant dans le chœur et y chantaient des chansons obscènes, les diacres et les sous-diacres mangeaient des boudins et des saucisses sur l’autel.

Une visite une peu folle de la cathédrale de Sens !

Réservation auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense (50 personnes maximum).

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

