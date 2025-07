La fête des Galets bleus Entraygues-sur-Truyère

La fête des Galets bleus Entraygues-sur-Truyère vendredi 1 août 2025.

La fête des Galets bleus

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : 10 EUR

10

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Pour les enfants de 3 à 18 ans ! Ventreglisse, fresque participative, défis buzzer, jeux gonflables, chasse au trésor, stand UFOLEP (tous les sports autrement), pèche au canard, panafoot et jeux divers

Buvette et pâtisseries sur place 10 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 centresocial.entraygues@wanadoo.fr

English :

For children aged 3 to 18! Belly-slide, participatory fresco, buzzer challenges, inflatable games, treasure hunt, UFOLEP stand (all sports in a different way), duck fishing, panafoot and various games

German :

Für Kinder von 3 bis 18 Jahren! Bauchrutschen, Mitmach-Wandmalerei, Buzzer-Challenges, Hüpfburgen, Schatzsuche, UFOLEP-Stand (alle Sportarten einmal anders), Entenangeln, Panafoot und verschiedene Spiele

Italiano :

Per bambini dai 3 ai 18 anni! Scivolo a pancia in giù, affresco partecipativo, sfide con il cicalino, giochi gonfiabili, caccia al tesoro, stand UFOLEP (tutti gli sport in modo diverso), pesca delle anatre, panafoot e giochi vari

Espanol :

¡Para niños de 3 a 18 años! Belly-slide, fresco participativo, buzzer desafíos, juegos inflables, búsqueda del tesoro, stand UFOLEP (todos los deportes de una manera diferente), pesca de pato, panafoot y varios juegos

