La Fête des Gem – Cadillac-sur-Garonne, 29 juin 2025

Début : 2025-06-29 12:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-29

Il y a 20 ans, la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap » a vu le jour. Cette loi a notamment permis la création des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). Pour fêter les 20 ans de cette loi, il semblait important au Gem de créer un événement festif sur la commune. Concert du groupe « Emmenez-moi » à 14h, animations et foodtrucks vous feront passer une journée autour du partage et de la convivialité. .

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 35 27

