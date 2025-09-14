La Fête des Histoires Lectures & Spectacle Marcovaldo Château de Montlaville Chardonnay

La Fête des Histoires Lectures & Spectacle Marcovaldo

Château de Montlaville 57 route de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Début : 2025-09-14 14:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Que vous soyez lecteur·rice passionné·e, auditeur·rice curieux·se ou juste en quête d’un moment poétique à vivre en famille, La Fête des Histoires est faite pour vous !

AU PROGRAMME

15h Lecture de Pascale Barraud

« Nous étions debout et nous ne le savions pas » de Catherine Zambon

Un texte puissant sur les luttes collectives, la parole debout, et le courage de se mettre en mouvement.

16h Lecture-rencontre avec David Rougerie

Une mosaïque de textes extraits de ses derniers livres, entre poésie, récit intime et regard sur le monde.

Un moment vivant, porté par une voix singulière.

17h “Farces et fables d’un funambule citadin”

Un spectacle poétique, drôle et musical, librement inspiré d’Italo Calvino.

Une lectrice et trois musiciens (flûtes, viole de gambe, percussions & électro-acoustique) vous embarquent dans un univers suspendu.

Par la Compagnie La Note Éclose .

Château de Montlaville 57 route de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 lab@ecoso.org

