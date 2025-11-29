La Fête des Jules MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
La Fête des Jules
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
La fête des Jules Soirée déjantée au MuséoParc Alésia
️ Samedi 29 novembre 2025 | ⏰ 18h 22h
MuséoParc Alésia | ️ Gratuit | Tout public
Pour clore en beauté la saison Jules César, le MuséoParc Alésia vous invite à une soirée drôle, absurde et festive où tous les Jules sont à l’honneur !
De 18h à 21h fête foraine des Jules
Une ambiance burlesque orchestrée par Le Théâtre des Monstres, avec des stands plus déjantés les uns que les autres
Chamboule-tout César défiez l’empereur !
Photomaton & déguisements devenez Jules, version vous.
Quiz “Jules ou pas Jules ?” culture et absurdité au rendez-vous.
Atelier créatif fabriquez votre couronne de Jules.
Radio en direct, barbe à papa chantante, voyance loufoque, pêche aux canards, lancer de poids lourds, silent dance floor, courses de caddies et bien plus !
21h Le Grand Bal des Jules
On clôture la fête en beauté avec un bal festif et décalé, pour danser, rire et célébrer tous les Jules, célèbres ou anonymes !
Dress code une touche de rouge, pour être vraiment dans le ton
Restauration italienne sur place
Proposée par le chef Victor de 19h à 21h
Menu adulte (plat + dessert) 25 €
Menu enfant (-12 ans) 12,50 €
Réservation obligatoire au 03 80 89 95 33
Un grand moment de rire, de jeux et de folie douce à vivre en famille ou entre amis… et surtout, en Jules ! .
