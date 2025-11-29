La Fête des Jules MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

La Fête des Jules

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

2025-11-29

La fête des Jules Soirée déjantée au MuséoParc Alésia

️ Samedi 29 novembre 2025 | ⏰ 18h 22h

MuséoParc Alésia | ️ Gratuit | ‍ ‍ ‍ Tout public

Pour clore en beauté la saison Jules César, le MuséoParc Alésia vous invite à une soirée drôle, absurde et festive où tous les Jules sont à l’honneur !

De 18h à 21h fête foraine des Jules

Une ambiance burlesque orchestrée par Le Théâtre des Monstres, avec des stands plus déjantés les uns que les autres

Chamboule-tout César défiez l’empereur !

Photomaton & déguisements devenez Jules, version vous.

Quiz “Jules ou pas Jules ?” culture et absurdité au rendez-vous.

Atelier créatif fabriquez votre couronne de Jules.

Radio en direct, barbe à papa chantante, voyance loufoque, pêche aux canards, lancer de poids lourds, silent dance floor, courses de caddies et bien plus !

21h Le Grand Bal des Jules

On clôture la fête en beauté avec un bal festif et décalé, pour danser, rire et célébrer tous les Jules, célèbres ou anonymes !

Dress code une touche de rouge, pour être vraiment dans le ton

Restauration italienne sur place

Proposée par le chef Victor de 19h à 21h

Menu adulte (plat + dessert) 25 €

Menu enfant (-12 ans) 12,50 €

Réservation obligatoire au 03 80 89 95 33

Un grand moment de rire, de jeux et de folie douce à vivre en famille ou entre amis… et surtout, en Jules ! .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

