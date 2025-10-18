La Fête des Lumières à Mouvaux Parvis Église Saint-Germain, Mouvaux Mouvaux

La Fête des Lumières à Mouvaux Samedi 18 octobre, 18h00 Parvis Église Saint-Germain, Mouvaux Nord

Fête des Lumières 2025 ✨

Samedi 18 octobre 2025 – 18h

Départ depuis le parvis de l’église Saint-Germain

18h : Concert de l’orchestre d’harmonie de Mouvaux sur le parvis de l’église Saint-Germain.

✨ Ensuite, laissez-vous emporter par la déambulation féerique de la troupe Remue Ménage et son spectacle lumineux « Légendaires », qui vous guidera jusqu’à la place du Cœur de Ville.

Une soirée conviviale et familiale, sous le signe de la musique, de la lumière et du partage.

Venez nombreux célébrer ce moment unique et magique au cœur de Mouvaux !

Bonbons et chocolat chaud seront servis sur place.

✨ Un spectacle pyrotechnique viendra clôturer cette belle soirée

Cette année, la Fête des Lumières revient à ses origines avec une déambulation inédite, pleine de magie et de poésie ! lille3000 fiesta

