La Fête des Lumières, Noël à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse

La Fête des Lumières, Noël à Argenton sur Creuse
Gratuit
2025-12-13
La Fête des Lumières, Noël à Argenton sur Creuse organisée par l’UCIA animé par des déambulations musicales, la présence de mascottes de Noël sans oublier l’incontournable visite du Père Noël. Programme détaillé à venir. .
Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire ucia.argenton36@gmail.com
English :
Fête des Lumières, Christmas in Argenton sur Creuse organized by the UCIA.
