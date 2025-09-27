La Fête des Mamans Bellevilloises – 2ᵉ édition Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Paris

La Fête des Mamans Bellevilloises – 2ᵉ édition Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Paris samedi 27 septembre 2025.

Nous vous présentons la 2ᵉ édition de «
La Fête des Mamans Bellevilloises », programmée le samedi 27 septembre
2025. Comme l’année dernière, cette fête est préparée et organisée par nos
soins dans le cadre de l’atelier « Vivre Ensemble » du Conseil de
Quartier Belleville Saint-Maur. Cette année, nous aurons l’honneur d’accueillir
comme invitée spéciale l’Association Believe Amerindios.

Cet événement est une invitation à
partager, découvrir et savourer la richesse des cultures qui entourent les
mamans de notre quartier. Ensemble, nous voyagerons à travers les diverses
traditions représentées à Belleville.

Cette journée festive sera l’occasion de
rencontres entre habitantes et habitants, associations et acteurs locaux, tous
engagés et mobilisés pour faire vivre notre quartier. Elle mettra à l’honneur
l’art culinaire, vestimentaire, capillaire, artisanal, ainsi que les chants,
danses, musiques traditionnelles et le bien-être.

Dégustations aux Stands Culinaires

  • Cuisine algérienne
  • Cuisine sénégalaise
  • Cuisine colombienne
  • Boissons

Animations – Rue aux Écoles

14h – 15h : Yoga par Fanny et Asma – Centre Yoga Vision
14h – 17h : « Crok Ciné »
14h – 17h :

Stand de maquillage par Delphine CHOTARD Paillettes – Strass
enchantées et l’Atelier du Chaudron

15h – 17h : Espace jeux (baby-foot & ping-pong) – Association
Tatane
15h – 17h : Massage sur chaise – Hadhari Djaffar
15h – 17h : Atelier création de costumes pour le Carnaval des enfants
(8/11/2025) – La Petite Rockette

Scène – Rue aux Écoles

14h – 15h : Karaoké pour enfants
15h – 16h : Comité Métallos (lecture de textes de femmes &
danse)
16h – 17h : Percussions par l’artiste ZoomZoum
→ Défilé des enfants en habits et coiffures traditionnelles – Artiste
capillaire Sally
18h : Tombola des enfants

Animations – Place Marek Edelman (97/100 Rue de la Fontaine au Roi, 75011)

Stands de créations artisanales

  • Bintou Gueye – bijoux ethniques en wax
  • Pilart Jewelry (Pérou)
  • Carolina Morales – atelier macramé
    (Colombie)
  • Mauricio Bedoya – Tika Bijoux (Colombie)
  • Paula Rodriguez – AMORAU Bijoux
    (Colombie)
  • Paola Jaramillo – lingerie « Encanto Sutil
     » (Colombie)
  • Rita Clémence – produits capillaires
    AWALE

Stands culinaires colombiens

  • Cruncheese – Produits artisanaux colombiens
  • Comptoir Latino & Association Believe Amerindios

Scène – Place Marek Edelman

13h – 13h30 : Danilo (Cuba)
13h30 – 14h : Luis Haseth (Colombie)
14h – 15h : Groupe caribéen colombien Los Chiquillos del Vallenato
15h – 15h30 : Groupe salsa cumbia – Académie Martiza Arizala
15h30 – 16h : Surprises – Believe Amerindios

16h – 17h : Défilé de mode des créateurs du monde

  • DEVILDER Satomi (Japon)
  • Sadio Bee (Sénégal)
  • Jonathan Gutierrez – Manochola Upcycling (Pérou)
  • Vitoria Ciarlini (Brésil)
  • Jonathan Uribe – Le Comptoir Latino
    (Colombie)

17h – 18h : Frédéric Garcia & LIONTRIBE Reggae-Music
18h – 18h30 : Danse du Brésil – Groupe ANARI DANSE
18h30 – 19h : Danse traditionnelle colombienne – Association Danse en Dialogue
19h – 20h : Clôture festive avec DJ Diva Carla

Le samedi 27 septembre 2025
de 12h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Rue aux Ecoles Présentation / 97/100 Rue de la Fontaine au Roi 75011  75011 Métro : Belleville, Couronnes ou GoncourtParis
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088109433071 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088109433071