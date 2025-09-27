La Fête des Mamans Bellevilloises – 2ᵉ édition Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Paris

La Fête des Mamans Bellevilloises – 2ᵉ édition Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Paris samedi 27 septembre 2025.

Nous vous présentons la 2ᵉ édition de «

La Fête des Mamans Bellevilloises », programmée le samedi 27 septembre

2025. Comme l’année dernière, cette fête est préparée et organisée par nos

soins dans le cadre de l’atelier « Vivre Ensemble » du Conseil de

Quartier Belleville Saint-Maur. Cette année, nous aurons l’honneur d’accueillir

comme invitée spéciale l’Association Believe Amerindios.

Cet événement est une invitation à

partager, découvrir et savourer la richesse des cultures qui entourent les

mamans de notre quartier. Ensemble, nous voyagerons à travers les diverses

traditions représentées à Belleville.

Cette journée festive sera l’occasion de

rencontres entre habitantes et habitants, associations et acteurs locaux, tous

engagés et mobilisés pour faire vivre notre quartier. Elle mettra à l’honneur

l’art culinaire, vestimentaire, capillaire, artisanal, ainsi que les chants,

danses, musiques traditionnelles et le bien-être.

Dégustations aux Stands Culinaires

Cuisine algérienne

Cuisine sénégalaise

Cuisine colombienne

Boissons

Animations – Rue aux Écoles

14h – 15h : Yoga par Fanny et Asma – Centre Yoga Vision

14h – 17h : « Crok Ciné »

14h – 17h :

Stand de maquillage par Delphine CHOTARD Paillettes – Strass

enchantées et l’Atelier du Chaudron



15h – 17h : Espace jeux (baby-foot & ping-pong) – Association

Tatane

15h – 17h : Massage sur chaise – Hadhari Djaffar

15h – 17h : Atelier création de costumes pour le Carnaval des enfants

(8/11/2025) – La Petite Rockette

Scène – Rue aux Écoles

14h – 15h : Karaoké pour enfants

15h – 16h : Comité Métallos (lecture de textes de femmes &

danse)

16h – 17h : Percussions par l’artiste ZoomZoum

→ Défilé des enfants en habits et coiffures traditionnelles – Artiste

capillaire Sally

18h : Tombola des enfants

Animations – Place Marek Edelman (97/100 Rue de la Fontaine au Roi, 75011)

Stands de créations artisanales

Bintou Gueye – bijoux ethniques en wax

Pilart Jewelry (Pérou)

Carolina Morales – atelier macramé

(Colombie)

(Colombie) Mauricio Bedoya – Tika Bijoux (Colombie)

Paula Rodriguez – AMORAU Bijoux

(Colombie)

(Colombie) Paola Jaramillo – lingerie « Encanto Sutil

» (Colombie)

» (Colombie) Rita Clémence – produits capillaires

AWALE

Stands culinaires colombiens

Cruncheese – Produits artisanaux colombiens

– Produits artisanaux colombiens Comptoir Latino & Association Believe Amerindios

Scène – Place Marek Edelman

13h – 13h30 : Danilo (Cuba)

13h30 – 14h : Luis Haseth (Colombie)

14h – 15h : Groupe caribéen colombien Los Chiquillos del Vallenato

15h – 15h30 : Groupe salsa cumbia – Académie Martiza Arizala

15h30 – 16h : Surprises – Believe Amerindios

16h – 17h : Défilé de mode des créateurs du monde

DEVILDER Satomi (Japon)

Sadio Bee (Sénégal)

Jonathan Gutierrez – Manochola Upcycling (Pérou)

Vitoria Ciarlini (Brésil)

Jonathan Uribe – Le Comptoir Latino

(Colombie)

17h – 18h : Frédéric Garcia & LIONTRIBE Reggae-Music

18h – 18h30 : Danse du Brésil – Groupe ANARI DANSE

18h30 – 19h : Danse traditionnelle colombienne – Association Danse en Dialogue

19h – 20h : Clôture festive avec DJ Diva Carla

La Fête des Mamans Bellevilloises est un événement convivial et culturel qui met à l’honneur les mamans du quartier à travers la découverte et le partage de traditions culinaires, artistiques et festives.

Le samedi 27 septembre 2025

de 12h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Rue aux Ecoles Présentation / 97/100 Rue de la Fontaine au Roi 75011 75011 Métro : Belleville, Couronnes ou GoncourtParis

