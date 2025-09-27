La Fête des Mamans Bellevilloises – 2ᵉ édition Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Paris
La Fête des Mamans Bellevilloises – 2ᵉ édition Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Paris samedi 27 septembre 2025.
Nous vous présentons la 2ᵉ édition de «
La Fête des Mamans Bellevilloises », programmée le samedi 27 septembre
2025. Comme l’année dernière, cette fête est préparée et organisée par nos
soins dans le cadre de l’atelier « Vivre Ensemble » du Conseil de
Quartier Belleville Saint-Maur. Cette année, nous aurons l’honneur d’accueillir
comme invitée spéciale l’Association Believe Amerindios.
Cet événement est une invitation à
partager, découvrir et savourer la richesse des cultures qui entourent les
mamans de notre quartier. Ensemble, nous voyagerons à travers les diverses
traditions représentées à Belleville.
Cette journée festive sera l’occasion de
rencontres entre habitantes et habitants, associations et acteurs locaux, tous
engagés et mobilisés pour faire vivre notre quartier. Elle mettra à l’honneur
l’art culinaire, vestimentaire, capillaire, artisanal, ainsi que les chants,
danses, musiques traditionnelles et le bien-être.
Dégustations aux Stands Culinaires
- Cuisine algérienne
- Cuisine sénégalaise
- Cuisine colombienne
- Boissons
Animations – Rue aux Écoles
14h – 15h : Yoga par Fanny et Asma – Centre Yoga Vision
14h – 17h : « Crok Ciné »
14h – 17h :
Stand de maquillage par Delphine CHOTARD Paillettes – Strass
enchantées et l’Atelier du Chaudron
15h – 17h : Espace jeux (baby-foot & ping-pong) – Association
Tatane
15h – 17h : Massage sur chaise – Hadhari Djaffar
15h – 17h : Atelier création de costumes pour le Carnaval des enfants
(8/11/2025) – La Petite Rockette
Scène – Rue aux Écoles
14h – 15h : Karaoké pour enfants
15h – 16h : Comité Métallos (lecture de textes de femmes &
danse)
16h – 17h : Percussions par l’artiste ZoomZoum
→ Défilé des enfants en habits et coiffures traditionnelles – Artiste
capillaire Sally
18h : Tombola des enfants
Animations – Place Marek Edelman (97/100 Rue de la Fontaine au Roi, 75011)
Stands de créations artisanales
- Bintou Gueye – bijoux ethniques en wax
- Pilart Jewelry (Pérou)
- Carolina Morales – atelier macramé
(Colombie)
- Mauricio Bedoya – Tika Bijoux (Colombie)
- Paula Rodriguez – AMORAU Bijoux
(Colombie)
- Paola Jaramillo – lingerie « Encanto Sutil
» (Colombie)
- Rita Clémence – produits capillaires
AWALE
Stands culinaires colombiens
- Cruncheese – Produits artisanaux colombiens
- Comptoir Latino & Association Believe Amerindios
Scène – Place Marek Edelman
13h – 13h30 : Danilo (Cuba)
13h30 – 14h : Luis Haseth (Colombie)
14h – 15h : Groupe caribéen colombien Los Chiquillos del Vallenato
15h – 15h30 : Groupe salsa cumbia – Académie Martiza Arizala
15h30 – 16h : Surprises – Believe Amerindios
16h – 17h : Défilé de mode des créateurs du monde
- DEVILDER Satomi (Japon)
- Sadio Bee (Sénégal)
- Jonathan Gutierrez – Manochola Upcycling (Pérou)
- Vitoria Ciarlini (Brésil)
- Jonathan Uribe – Le Comptoir Latino
(Colombie)
17h – 18h : Frédéric Garcia & LIONTRIBE Reggae-Music
18h – 18h30 : Danse du Brésil – Groupe ANARI DANSE
18h30 – 19h : Danse traditionnelle colombienne – Association Danse en Dialogue
19h – 20h : Clôture festive avec DJ Diva Carla
La Fête des Mamans Bellevilloises est un événement convivial et culturel qui met à l’honneur les mamans du quartier à travers la découverte et le partage de traditions culinaires, artistiques et festives.
Le samedi 27 septembre 2025
de 12h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Rue aux Ecoles Présentation / Place Marek Edelman Rue aux Ecoles Présentation / 97/100 Rue de la Fontaine au Roi 75011 75011 Métro : Belleville, Couronnes ou GoncourtParis
