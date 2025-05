La Fête des Mères au Café Collection – Café Collection Baccarat, 24 mai 2025 12:00, Baccarat.

Une parenthèse gourmande et élégante pour célébrer les Mamans ! Le Café Collection Baccarat vous invite à honorer les Mères lors d’un déjeuner raffiné et chaleureux, le samedi 24 et le dimanche 25 mai 2025 à midi. Une visite de Collection Baccarat est offerte pour la maman invitée. Pour l’apéritif: coupe de champagne, bonbon de foie gras avec sa gelée d’abricot-romarin, mini éclair de crabe au gingembre, sucette Breasola aux truffes. Au Menu: Mousseline d’asperge au piment d’Espelette et dès de saumon, magret de canard fumé au bois de fenouil puis laqué au Calamansi, fraisier d’autrefois.

Tarif: 70€ par personne. Réservations au 03 68 33 22 91Tout public

Café Collection 13 Rue du Port

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 68 33 22 91 cafe_collection@baccarat.fr

English :

A gourmet and elegant interlude to celebrate Mothers! Café Collection Baccarat invites you to honor Mothers with a warm and refined lunch on Saturday, May 24 and Sunday, May 25, 2025 at noon. A visit to Collection Baccarat is offered for the invited mother. Aperitif: glass of champagne, foie gras bonbon with apricot-rosemary jelly, mini crab éclair with ginger, Breasola truffle lollipop. Menu: Mousseline of asparagus with Espelette pepper and diced salmon, duck breast smoked with fennel wood and lacquered with Calamansi, old-fashioned strawberry dish.

Price: 70? per person. Bookings on 03 68 33 22 91

German :

Eine elegante und kulinarische Auszeit, um die Mütter zu feiern! Das Café Collection Baccarat lädt Sie am Samstag, dem 24. und Sonntag, dem 25. Mai 2025 um 12 Uhr mittags ein, die Mütter bei einem raffinierten und herzlichen Mittagessen zu ehren. Die eingeladene Mutter erhält eine kostenlose Führung durch die Collection Baccarat. Zum Aperitif: Glas Champagner, Gänseleberbonbon mit Aprikosen-Rosmarin-Gelee, Mini-Krabbenblitz mit Ingwer, Breasola-Trüffel-Lolli. Menü: Spargelmousseline mit Piment d’Espelette und Lachswürfeln, mit Fenchelholz geräucherte und mit Calamansi lackierte Entenbrust, Erdbeeren von früher.

Preis: 70? pro Person. Reservierungen unter 03 68 33 22 91

Italiano :

Un intermezzo gastronomico ed elegante per festeggiare le mamme! Il Café Collection Baccarat vi invita a onorare le mamme con un pranzo caldo e raffinato sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 a mezzogiorno. Alla madre invitata viene offerta una visita alla Collection Baccarat. Per l’aperitivo: calice di champagne, bonbon di foie gras con gelatina di albicocche e rosmarino, mini éclair di granchio allo zenzero, lecca-lecca di Breasola al tartufo. Menu: Mousseline di asparagi con peperoncino di Espelette e dadini di salmone, petto d’anatra affumicato con legno di finocchio e laccato al Calamansi, piatto di fragole all’antica.

Prezzo: 70 euro a persona. Prenotazioni al numero 03 68 33 22 91

Espanol :

¡Un interludio gourmet y elegante para celebrar a las Madres! El Café Collection Baccarat le invita a honrar a las Madres en un almuerzo refinado y cálido el sábado 24 y el domingo 25 de mayo de 2025 a mediodía. Se ofrece una visita a la Collection Baccarat a la madre invitada. Para el aperitivo: copa de champán, bombón de foie gras con gelatina de albaricoque y romero, mini éclair de cangrejo al jengibre, piruleta Breasola con trufas. Menú: Muselina de espárragos con pimiento de Espelette y dados de salmón, magret de pato ahumado con madera de hinojo y lacado con Calamansi, plato de fresas a la antigua.

Precio: 70 euros por persona. Reservas en el 03 68 33 22 91

