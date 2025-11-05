La Fête des Métiers d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

La Fête des Métiers d’Art

Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

2026-04-04

La 9e édition de La Fête des Métiers d’art de Villedieu-les-Poêles se tiendra les 4,5 et 6 avril 2026.

Elle réunit des professionnels du domaine de l’artisanat d’art pour y vendre leurs créations et montrer leurs savoir-faire.

Cette Fête des Métiers d’art est devenue un incontournable au fil des ans, non seulement sur le territoire de la communauté de Communes de Villedieu Intercom mais bien plus largement sur la Normandie et les régions voisines.

Cette année, c’est l’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche qui sera l’invitée d’honneur. Elle participe à la sensibilisation de tous aux enjeux de protection et de mise en valeur des patrimoines bâtis, naturels et paysagers. .

Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69

English : La Fête des Métiers d’Art

