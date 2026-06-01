Porchères

La fête des Pères au Moulin de Porchères

1679 Route de l’Entre Deux Mers Porchères Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Pour la Fête des Pères, offrez un cadeau fait avec le cœur

Cette année, pour la Fête des Pères, le Moulin de Porchères invite les enfants à mettre la main à la pâte !

Lors d’un atelier spécialement dédié à cette belle occasion, les apprentis boulangers découvriront les secrets de la fabrication du pain, du pétrissage à la cuisson. Une expérience ludique et conviviale qui leur permettra de repartir avec leur propre création à offrir à leur papa.

Un cadeau unique, fabriqué de leurs mains

Une découverte des savoir-faire du moulin

❤️ Un moment de partage et de fierté pour les enfants

Parce que les plus beaux cadeaux sont souvent ceux que l’on crée soi-même, offrez à votre enfant l’occasion de préparer une attention pleine de sens pour son papa.

Les places sont limitées. Pensez à réserver dès maintenant ! .

1679 Route de l’Entre Deux Mers Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 86 60

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English : La fête des Pères au Moulin de Porchères

L’événement La fête des Pères au Moulin de Porchères Porchères a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais