La fête des Pères au Moulin de Porchères Porchères
La fête des Pères au Moulin de Porchères Porchères samedi 20 juin 2026.
Porchères
La fête des Pères au Moulin de Porchères
1679 Route de l’Entre Deux Mers Porchères Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Pour la Fête des Pères, offrez un cadeau fait avec le cœur
Cette année, pour la Fête des Pères, le Moulin de Porchères invite les enfants à mettre la main à la pâte !
Lors d’un atelier spécialement dédié à cette belle occasion, les apprentis boulangers découvriront les secrets de la fabrication du pain, du pétrissage à la cuisson. Une expérience ludique et conviviale qui leur permettra de repartir avec leur propre création à offrir à leur papa.
Un cadeau unique, fabriqué de leurs mains
Une découverte des savoir-faire du moulin
❤️ Un moment de partage et de fierté pour les enfants
Parce que les plus beaux cadeaux sont souvent ceux que l’on crée soi-même, offrez à votre enfant l’occasion de préparer une attention pleine de sens pour son papa.
Les places sont limitées. Pensez à réserver dès maintenant ! .
1679 Route de l’Entre Deux Mers Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 86 60
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English : La fête des Pères au Moulin de Porchères
L’événement La fête des Pères au Moulin de Porchères Porchères a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais