La fête des petits pois Halle Cérons dimanche 10 mai 2026.
Halle 16 Place du Général de Gaulle Cérons Gironde
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Marché de petits pois, d’art de fleurs et de gourmandises.
Animations toute la journée, notamment autour du cirque de rue.
Repas champêtre. .
Halle 16 Place du Général de Gaulle Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 34 96 44 e.c.g.cerons@hotmail.fr
