La fête des petits pois Halle Cérons

La fête des petits pois

Halle 16 Place du Général de Gaulle Cérons Gironde

Tarif :

Date :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Marché de petits pois, d’art de fleurs et de gourmandises.

Animations toute la journée, notamment autour du cirque de rue.

Repas champêtre. .

Halle 16 Place du Général de Gaulle Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 34 96 44 e.c.g.cerons@hotmail.fr

L’événement La fête des petits pois Cérons a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud