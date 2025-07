La fête des plantes à Creully Château de Creully Creully sur Seulles

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

La fête des plantes est l’occasion idéale de découvrir Creully et son charme intemporel. Avec une très belle sélection d’exposants, cette journée promet de vous émerveiller par la diversité et la beauté des plantes présentées.

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie fetedesplantes.fr@gmail.com

English : La fête des plantes à Creully

The Plant Festival is the ideal opportunity to discover Creully and its timeless charm. With a fine selection of exhibitors, this day promises to amaze you with the diversity and beauty of the plants on display.

German : La fête des plantes à Creully

Das Pflanzenfest ist die ideale Gelegenheit, Creully und seinen zeitlosen Charme zu entdecken. Mit einer sehr schönen Auswahl an Ausstellern verspricht dieser Tag, Sie mit der Vielfalt und Schönheit der präsentierten Pflanzen zu begeistern.

Italiano :

Il Festival delle piante è l’occasione perfetta per scoprire Creully e il suo fascino senza tempo. Con un’eccellente selezione di espositori, la giornata promette di stupirvi con la diversità e la bellezza delle piante esposte.

Espanol :

La Fiesta de las Plantas es la ocasión perfecta para descubrir Creully y su encanto intemporal. Con una excelente selección de expositores, la jornada promete sorprenderle por la diversidad y la belleza de las plantas expuestas.

