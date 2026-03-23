LA FÊTE DES PLANTES

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le temps d’un week-end, Fontfroide devient le lieu de rencontre des amoureux de nature et de jardin. La Fête des Plantes et du Massif rassemble passionnés, familles et curieux autour du végétal et des expériences à vivre en plein air. Plus de 60 exposants pépiniéristes, producteurs et artisans passionnés vous feront découvrir plantes, savoir-faire et inspirations pour le jardin. Et de nombreuses animations en pleine nature trottinettes électriques tout-terrain, balades en VTT dans le massif, découverte et dégustation de plantes sauvages, observation des oiseaux, ateliers et moments bien-être rythmeront ce week-end immersif.

Un événement pour célébrer la nature et vivre le printemps à Fontfroide.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

For one weekend, Fontfroide becomes the meeting place for nature and garden lovers. The Fête des Plantes et du Massif brings together enthusiasts, families and the curious around plants and outdoor experiences. More than 60 exhibitors: nurserymen, producers and passionate craftsmen will be on hand to help you discover plants, know-how and inspiration for your garden. And there’s plenty to do in the great outdoors: all-terrain electric scooters, mountain bike rides in the Massif, wild plant discovery and tasting, birdwatching, workshops and wellness moments will punctuate this immersive weekend.

An event to celebrate nature and experience spring at Fontfroide.

L’événement LA FÊTE DES PLANTES Narbonne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT