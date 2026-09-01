La fête des possibles Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)
samedi 19 septembre 2026 · Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn)
Informations pratiques
Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)
La fête des possibles
Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme
-Marché des producteurs locaux
-Pique nique auberge espagnole
-Jeux en bois pour petits et grands
-snacks sucrés
-animation du groupe de musique Willy Quartet. .
Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 16 76 86
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English : La fête des possibles
L’événement La fête des possibles Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn