Informations pratiques

Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

La fête des possibles

Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au programme

-Marché des producteurs locaux

-Pique nique auberge espagnole

-Jeux en bois pour petits et grands

-snacks sucrés

-animation du groupe de musique Willy Quartet. .

Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 16 76 86

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English : La fête des possibles

L’événement La fête des possibles Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn