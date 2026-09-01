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AGENDA · Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn)

La fête des possibles Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

samedi 19 septembre 2026 · Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn)

La fête des possibles Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du village
Ville
64370 Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn)
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

La fête des possibles

Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Au programme
-Marché des producteurs locaux
-Pique nique auberge espagnole
-Jeux en bois pour petits et grands
-snacks sucrés
-animation du groupe de musique Willy Quartet.   .

Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 16 76 86 

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English : La fête des possibles

L’événement La fête des possibles Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn