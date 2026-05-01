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La fête des P’tits Braudiers Salle Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis

La fête des P’tits Braudiers Salle Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis

La fête des P’tits Braudiers Salle Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle Kléber Marsaud

Adresse : Avenue de la République

Ville : 33820 Braud-et-Saint-Louis

Département : Gironde

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Braud-et-Saint-Louis

La fête des P’tits Braudiers

Salle Kléber Marsaud Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Les petits Braudiers vous propose une journée exceptionnelle pour vos enfants ! Venez passer une journée inoubliable en famille !
Au programme
– Maquillage
– 2 structures gonflables
– Jeux de société
– Just Dance
– Tattoo
Buvette et restauration sur place pour régaler petits et grands !
Ambiance festive garantie avec musique, animations et plein de surprises !
On vous attend nombreux pour partager ce moment convivial !   .

Salle Kléber Marsaud Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine   ape.braud@gmail.com

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English : La fête des P’tits Braudiers

L’événement La fête des P’tits Braudiers Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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