La fête des P’tits Braudiers Salle Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis

Braud-et-Saint-Louis

La fête des P’tits Braudiers

Salle Kléber Marsaud Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les petits Braudiers vous propose une journée exceptionnelle pour vos enfants ! Venez passer une journée inoubliable en famille !

Au programme

– Maquillage

– 2 structures gonflables

– Jeux de société

– Just Dance

– Tattoo

Buvette et restauration sur place pour régaler petits et grands !

Ambiance festive garantie avec musique, animations et plein de surprises !

On vous attend nombreux pour partager ce moment convivial ! .

Salle Kléber Marsaud Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine ape.braud@gmail.com

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English : La fête des P’tits Braudiers

L’événement La fête des P’tits Braudiers Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde