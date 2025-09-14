La Fête des récoltes Orschwiller
La Fête des récoltes Orschwiller dimanche 14 septembre 2025.
La Fête des récoltes
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Venez vivre une journée exceptionnelle, placée sous le signe des traditions rurales, de la convivialité et de de l’ambiance festive médiévale.
À l’occasion de la Fête des récoltes, les saveurs, les savoir-faire et l’atmosphère de gaité reprennent vie dans un cadre unique.
Laissez-vous emporter par une immersion joyeuse au cœur du Moyen Âge musiques entrainantes, danses allègres, taverne et jeux anciens rythment les festivités. .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
English :
Come and enjoy an exceptional day of rural traditions, conviviality and medieval festivities.
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Tag im Zeichen der ländlichen Traditionen, der Geselligkeit und der festlichen Atmosphäre des Mittelalters.
Italiano :
Venite a vivere una giornata eccezionale all’insegna delle tradizioni rurali, della convivialità e delle feste medievali.
Espanol :
Venga a disfrutar de una jornada excepcional de tradiciones rurales, convivencia y fiestas medievales.
L’événement La Fête des récoltes Orschwiller a été mis à jour le 2025-08-05 par Château du Haut-Koenigsbourg