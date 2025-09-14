La Fête des récoltes Orschwiller

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Venez vivre une journée exceptionnelle, placée sous le signe des traditions rurales, de la convivialité et de de l’ambiance festive médiévale.

À l’occasion de la Fête des récoltes, les saveurs, les savoir-faire et l’atmosphère de gaité reprennent vie dans un cadre unique.

Laissez-vous emporter par une immersion joyeuse au cœur du Moyen Âge musiques entrainantes, danses allègres, taverne et jeux anciens rythment les festivités. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

Come and enjoy an exceptional day of rural traditions, conviviality and medieval festivities.

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Tag im Zeichen der ländlichen Traditionen, der Geselligkeit und der festlichen Atmosphäre des Mittelalters.

Italiano :

Venite a vivere una giornata eccezionale all’insegna delle tradizioni rurali, della convivialità e delle feste medievali.

Espanol :

Venga a disfrutar de una jornada excepcional de tradiciones rurales, convivencia y fiestas medievales.

