La fête des reliques balade gourmande en semi-nocturne Plaine-et-Vallées

La fête des reliques balade gourmande en semi-nocturne

Départ de la place centrale Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Dans le cadre de la fête des reliques, le Comité d’Animations St Jouinais vous propose une balade gourmande avec plusieurs parcours pédestres. Pour vous restaurer, un stand dégustation sur les parcours. Départ à 18h de la place centrale.

Inscription obligatoire .

Départ de la place centrale Plaine-et-Vallées 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 28 25 mlp79600@gmail.com

English : La fête des reliques balade gourmande en semi-nocturne

Within the framework of the festival of the relics, the Committee of Animations St Jouinais proposes a greedy stroll with several pedestrian courses to you. To restore you, a stand tasting on the courses. Departure at 6pm from the central square.

German : La fête des reliques balade gourmande en semi-nocturne

Im Rahmen des Reliquienfestes bietet Ihnen das Comité d’Animations St Jouinais einen Feinschmeckerspaziergang mit mehreren Wanderstrecken an. Für Ihr leibliches Wohl sorgt ein Verkostungsstand auf den Strecken. Start um 18 Uhr auf dem zentralen Platz.

Italiano :

Nell’ambito del Festival delle Reliquie, il Comité d’Animations St Jouinais propone una passeggiata gastronomica con diversi percorsi. Lungo il percorso sarà presente uno stand di degustazione. Partenza alle 18.00 dalla piazza principale.

Espanol : La fête des reliques balade gourmande en semi-nocturne

En el marco del Festival de las Reliquias, el Comité d’Animations St Jouinais propone un paseo gastronómico con varios recorridos. Habrá un puesto de degustación a lo largo del recorrido. Salida a las 18:00 de la Plaza Mayor.

