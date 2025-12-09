LA FÊTE DES ROIS

Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Date(s) Le 4 janvier 2026 à 11h

Emplacement Eglise Notre-Dame-du-Lac

Gratuit dans la limite des places disponibles

L’association L’Escolo dou Vidourle, avec le soutien de la Ville de Lunel, vous propose de participer à la Fête des Rois le 4 janvier prochain, avec pour objectif de faire perdurer le rendez-vous initié par le Père Pierre Causse, figure pescalune qui dans les années 1970 avait remis au goût du jour cette Fête des Rois. Samedi 4 janvier à partir de 11h à l’église Notre-Dame-du-Lac, venez vivre un moment authentique en langue d’Oc avec les Arlésiennes, les Tambourinaïres et la chorale provençale. À cette occasion, pour la première fois, la Fête des Rois sera retransmise sur France 2 dans le cadre de son émission dominicale Le jour du Seigneur . .

Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Date(s): January 4, 2026 at 11 a.m

Location: Notre-Dame-du-Lac church

Free of charge, subject to availability

L’événement LA FÊTE DES ROIS Lunel a été mis à jour le 2025-12-05 par 34 OT PAYS DE LUNEL