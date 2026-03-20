La fête des supers nounous du Ségala Rieupeyroux
La fête des supers nounous du Ségala Rieupeyroux samedi 11 avril 2026.
La fête des supers nounous du Ségala
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez faire la fête avec les supers nounous du Ségala !
Animations enfant, tombola, vente gâteaux, crêpes, pop corn, spectacle à 17h Libère tes émotions Zoé
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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie lessupersnounousdusegala@gmail.com
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English :
Come and celebrate with the super nannies of Ségala!
Children’s entertainment, tombola, sale of cakes, crêpes, popcorn, show at 5pm Libère tes émotions Zoé ( Free your emotions Zoé )
L’événement La fête des supers nounous du Ségala Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)