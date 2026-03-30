LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES Vingrau
LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES Vingrau samedi 9 mai 2026.
LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES
Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’association La Lirette vous propose conférence, repas, concert (programme en cours). …
.
Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association La Lirette offers conferences, meals and concerts (program in progress). …
L’événement LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES Vingrau a été mis à jour le 2026-03-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME