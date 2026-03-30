LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES Vingrau

LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES Vingrau 2026-05-09

LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES Vingrau samedi 9 mai 2026.

LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES

Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

L’association La Lirette vous propose conférence, repas, concert (programme en cours). …
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Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 

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English :

The association La Lirette offers conferences, meals and concerts (program in progress). …

L’événement LA FÊTE DES TRAVAILLEUSES Vingrau a été mis à jour le 2026-03-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME