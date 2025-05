La Fête des vautours (Rémuzat et St-May) – Maison des vautours Rémuzat, 31 mai 2025 09:00, Rémuzat.

Drôme

La Fête des vautours (Rémuzat et St-May) Maison des vautours 8 place du Champ de Mars Rémuzat Drôme

Début : 2025-05-31 09:00:00

fin : 2025-05-31 22:30:00

2025-05-31

Journée de découverte des vautours randonneur ou en famille, venez profiter d’une journée au grand air pour vous émerveiller, à la rencontre des vautours. Et n’oubliez pas le lendemain, dimanche 01 juin, la Fête des Vautours continue à Villeperdrix.

Maison des vautours 8 place du Champ de Mars

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr

English :

Vulture discovery day: whether you’re a hiker or a family, come and enjoy a day out in the fresh air to marvel at vultures. And don’t forget: the following day, Sunday June 01, the Fête des Vautours continues in Villeperdrix.

German :

Geierentdeckungstag: Ob als Wanderer oder mit der Familie, genießen Sie einen Tag an der frischen Luft und staunen Sie über die Begegnung mit Geiern. Und vergessen Sie nicht: Am nächsten Tag, Sonntag, den 01. Juni, geht das Geierfest in Villeperdrix weiter.

Italiano :

Giornata alla scoperta degli avvoltoi: che siate escursionisti o famiglie, venite a godervi una giornata all’aria aperta per ammirare gli avvoltoi. E non dimenticate: il giorno seguente, domenica 01 giugno, il Festival dell’avvoltoio continua a Villeperdrix.

Espanol :

Jornada de descubrimiento de los buitres: ya sea senderista o en familia, venga a disfrutar de un día al aire libre para maravillarse con los buitres. Y no lo olvide: al día siguiente, domingo 01 de junio, el Festival de los Buitres continúa en Villeperdrix.

