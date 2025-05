La Fête des Vautours (Villeperdrix) – Salle d’animation Villeperdrix, 1 juin 2025 13:30, Villeperdrix.

Drôme

La Fête des Vautours (Villeperdrix) Salle d’animation Le village Villeperdrix Drôme

Début : 2025-06-01 13:30:00

fin : 2025-06-01 21:30:00

Le dimanche 01 juin, c’est la Fête des Vautours à Villeperdrix tout l’après-midi. De nombreuses animations pour se retrouver et échanger sur les vautours et la diversité du vivant. Soirée festive et concert pour clôturer l’édition 2025. Tout public.

Salle d’animation Le village

Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr

English :

Sunday June 01 is the Fête des Vautours in Villeperdrix. Numerous events to meet and talk about vultures and the diversity of life. Festive evening and concert to close the 2025 edition. Open to all.

German :

Am Sonntag, dem 01. Juni, findet in Villeperdrix den ganzen Nachmittag über das Geierfest statt. Zahlreiche Veranstaltungen laden dazu ein, sich zu treffen und sich über Geier und die Vielfalt des Lebens auszutauschen. Festlicher Abend und Konzert zum Abschluss der Ausgabe 2025. Für jedes Publikum.

Italiano :

Domenica 01 giugno si terrà la Fête des Vautours (Festa degli avvoltoi) a Villeperdrix. Ci saranno molti eventi per incontrarsi e parlare di avvoltoi e della diversità della vita. Serata di festa e concerto per chiudere l’evento 2025. Aperto al pubblico.

Espanol :

El domingo 1 de junio se celebra la Fiesta de los Buitres en Villeperdrix. Habrá muchos actos para reunirse y hablar de los buitres y de la diversidad de la vida. Noche festiva y concierto para clausurar el evento de 2025. Abierto al público en general.

