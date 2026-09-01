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AGENDA · Éguilles

La fête des Vendanges chemin des grappons Éguilles

dimanche 27 septembre 2026 · chemin des grappons · Éguilles

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
chemin des grappons
Adresse
Boulodrome d'Eguilles
Ville
13510 Éguilles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
25 25 25

Éguilles

La fête des Vendanges

Dimanche 27 septembre 2026 de 11h30 à 17h30. chemin des grappons Boulodrome d’Eguilles Éguilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Le Conseil d’administration et les coopérateurs du Cellier d’Eguilles vous convient à participer la Fête des vendanges.
Le Conseil d’administration et les coopérateurs du Cellier d’Eguilles vous convient à participer la Fête des vendanges : Le Dimanche 27 Septembre

Boulodrome d’Eguilles
Chemin des Grappons – 13510 Eguilles

11h30 : Accueil apéritif
12h45 -13h : Repas Taureau à la broche

Frais de participation : 35 €

Inscription obligatoire au Magasin
Le Cellier d’Eguilles
30, Avenue du père Sylvain Giraud
13510 Eguilles
Paiement à l’inscription   .

chemin des grappons Boulodrome d’Eguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 38 19  caveau@lecellierdeguilles.com

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English :

The Board of Directors and the members of Cellier d’Eguilles invite you to participate in the Harvest Festival.

L’événement La fête des Vendanges Éguilles a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme

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