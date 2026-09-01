La fête des Vendanges chemin des grappons Éguilles
dimanche 27 septembre 2026 · chemin des grappons · Éguilles
Informations pratiques
Éguilles
La fête des Vendanges
Dimanche 27 septembre 2026 de 11h30 à 17h30. chemin des grappons Boulodrome d’Eguilles Éguilles Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Le Conseil d’administration et les coopérateurs du Cellier d’Eguilles vous convient à participer la Fête des vendanges.
Le Conseil d’administration et les coopérateurs du Cellier d’Eguilles vous convient à participer la Fête des vendanges : Le Dimanche 27 Septembre
Boulodrome d’Eguilles
Chemin des Grappons – 13510 Eguilles
11h30 : Accueil apéritif
12h45 -13h : Repas Taureau à la broche
Frais de participation : 35 €
Inscription obligatoire au Magasin
Le Cellier d’Eguilles
30, Avenue du père Sylvain Giraud
13510 Eguilles
Paiement à l’inscription .
chemin des grappons Boulodrome d’Eguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 38 19 caveau@lecellierdeguilles.com
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English :
The Board of Directors and the members of Cellier d’Eguilles invite you to participate in the Harvest Festival.
L’événement La fête des Vendanges Éguilles a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme