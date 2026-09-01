La fête des Vendanges chemin des grappons Éguilles

Informations pratiques

Éguilles

La fête des Vendanges

Dimanche 27 septembre 2026 de 11h30 à 17h30. chemin des grappons Boulodrome d’Eguilles Éguilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:30:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Conseil d’administration et les coopérateurs du Cellier d’Eguilles vous convient à participer la Fête des vendanges.

Le Conseil d’administration et les coopérateurs du Cellier d’Eguilles vous convient à participer la Fête des vendanges : Le Dimanche 27 Septembre



Boulodrome d’Eguilles

Chemin des Grappons – 13510 Eguilles



11h30 : Accueil apéritif

12h45 -13h : Repas Taureau à la broche



Frais de participation : 35 €



Inscription obligatoire au Magasin

Le Cellier d’Eguilles

30, Avenue du père Sylvain Giraud

13510 Eguilles

Paiement à l’inscription .

chemin des grappons Boulodrome d’Eguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 38 19 caveau@lecellierdeguilles.com

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English :

The Board of Directors and the members of Cellier d’Eguilles invite you to participate in the Harvest Festival.

L’événement La fête des Vendanges Éguilles a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme