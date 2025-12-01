la Fête des vins au Domaine de Lacoste

422 Lacoste Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Deux jours de découvertes et de dégustations, l’occasion d’anticiper les achats de fêtes et de découvrir une sélection exceptionnelle de produits

– Un tour de France viticole Explorez près de 50 produits d’exception issus uniquement de lycées viticoles de toute la France, représentant la diversité de nos terroirs.

– Le Domaine de Lacoste à l’honneur Retrouvez bien sûr les vins et les fameux coffrets gourmands du Domaine de Lacoste.

422 Lacoste Le Montat 46090 Lot Occitanie domainedelacoste@gmail.com

English :

Two days of discoveries and tastings, an opportunity to anticipate holiday shopping and discover an exceptional selection of products:

– A wine tour of France: Explore nearly 50 exceptional products from winegrowing colleges across France, representing the diversity of our terroirs.

– Domaine de Lacoste in the spotlight: Discover Domaine de Lacoste’s wines and famous gourmet gift sets.

L’événement la Fête des vins au Domaine de Lacoste Le Montat a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Cahors Vallée du Lot