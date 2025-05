La fête des Voisins – Moulins, 23 mai 2025 07:00, Moulins.

La fête des Voisins

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Comme chaque année, la Ville de Moulins soutient cet événement en offrant des boissons et tout le matériel nécessaire à son organisation tables, chaises, etc.



Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 2 mai 2025 !

Impasse Dieudonné coste

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 51 38 action.association@ville-moulins.fr

English :

As every year, the town of Moulins supports this event by providing drinks and all the equipment needed to organize it: tables, chairs, etc.



Registrations open until Friday, May 2, 2025!

German :

Wie jedes Jahr unterstützt die Stadt Moulins diese Veranstaltung, indem sie Getränke und das gesamte für die Organisation benötigte Material wie Tische, Stühle usw. anbietet.



Anmeldungen sind bis Freitag, den 2. Mai 2025 möglich!

Italiano :

Come ogni anno, la città di Moulins sostiene questo evento fornendo bevande e tutto il materiale necessario per organizzarlo: tavoli, sedie, ecc.



Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 2 maggio 2025!

Espanol :

Como cada año, la ciudad de Moulins apoya este acontecimiento aportando bebidas y todo el material necesario para organizarlo: mesas, sillas, etc.



Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 2 de mayo de 2025

