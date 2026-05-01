Pineuilh

La Fête des Voisins

Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La Commune de Pineuilh organise la nouvelle édition de l’évènement national La Fête des Voisins .

On vous attend nombreux

Vendredi 29 Mai à 19h Place du Général de Gaulle

Suivant le modèle de l’auberge espagnole, chacun apporte un plat, une boisson, et la convivialité fera le reste.

La Municipalité offre l’apéritif et le café.

Alain VICCENTE, chanteur de musique variété animera la soirée. .

Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 07

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English : La Fête des Voisins

L’événement La Fête des Voisins Pineuilh a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays Foyen