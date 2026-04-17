la Fête du bœuf Talange
la Fête du bœuf Talange samedi 6 juin 2026.
Talange
la Fête du bœuf
Pl. des Fêtes Talange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
FETE DU BOEUF 2026, C’EST PARTI ! Barbecue géant, animations country, cavalerie des thermes, concert rock, manèges enfants.
Soirée grand bal populaire !Tout public
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Pl. des Fêtes Talange 57525 Moselle Grand Est amneville.festivites@gmail.com
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English :
FETE DU BOEUF 2026, IT’S ON! Giant barbecue, country entertainment, thermal cavalry, rock concert, children’s rides.
Big ball!
L’événement la Fête du bœuf Talange a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION AMNEVILLE