Talange

la Fête du bœuf

Pl. des Fêtes Talange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

FETE DU BOEUF 2026, C’EST PARTI ! Barbecue géant, animations country, cavalerie des thermes, concert rock, manèges enfants.

Soirée grand bal populaire !Tout public

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Pl. des Fêtes Talange 57525 Moselle Grand Est amneville.festivites@gmail.com

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English :

FETE DU BOEUF 2026, IT’S ON! Giant barbecue, country entertainment, thermal cavalry, rock concert, children’s rides.

Big ball!

L’événement la Fête du bœuf Talange a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION AMNEVILLE