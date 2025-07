La Fête du Bois Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

La Fête du Bois Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 26 juillet 2025.

La Fête du Bois

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Cette année, la Maison de la Forêt fête ses 10 ans d’ouverture au public ! Et pour l’occasion, on vous prépare une journée exceptionnelle à ne surtout pas manquer ¿¿

¿¿ Samedi 26 juillet | ¿¿ De 10h à 17h | ¿¿¿ Entrée gratuite

¿¿ Maison de la Forêt 201 Route de Machet, 54480 Saint-Sauveur

AU PROGRAMME

¿¿ Démonstrations de schlittage et sciage de long avec Les Hattatos

¿¿ Démonstrations de débardage avec des bœufs

¿¿ Artisans du bois & des vieux métiers (ferronnier, cordier, tourneur, sculpteur …)

¿¿ Orgue de barbarie, danses traditionnelles avec Les Troubadours de Beauregard et ambiance festive toute la journée

¿¿ Restauration complète et snacks avec Les Ateliers de Cédric

¿¿ Buvette avec l’Association des Parents d’élèves de Petitmont

¿ Et bien sûr… quelques surprises d’anniversaire ¿¿Tout public

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

English :

This year, the Maison de la Forêt celebrates its 10th anniversary of being open to the public! And for the occasion, we’re preparing an exceptional day that you won’t want to miss!

saturday, July 26 10 a.m. to 5 p.m. Free admission

maison de la Forêt ? 201 Route de Machet, 54480 Saint-Sauveur, France

PROGRAM

¿¿ Schlitting and pit-sawing demonstrations with Les Hattatos

¿¿ Skidding demonstrations with cattle

¿¿ Woodworkers & old trades (ironmonger, tailor, turner, sculptor …)

¿¿ Barrel organ, traditional dances with Les Troubadours de Beauregard and festive atmosphere all day long

¿¿ Full catering and snacks with Les Ateliers de Cédric

¿¿ Refreshments with the Petitmont Parents’ Association

¿ And of course? a few birthday surprises ¿¿

German :

Dieses Jahr feiert das Maison de la Forêt sein 10-jähriges Bestehen! Und zu diesem Anlass bereiten wir einen außergewöhnlichen Tag für Sie vor, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten ¿¿¿

samstag, 26. Juli | ¿¿ ¿¿ Von 10 bis 17 Uhr | ¿¿¿ Freier Eintritt

¿¿¿ Maison de la Forêt ? 201 Route de Machet, 54480 Saint-Sauveur

AU PROGRAMM:

¿¿ Vorführungen zum Schlittieren und Langsägen mit Les Hattatos

¿¿ Vorführungen zum Holzrücken mit Ochsen

¿¿ Handwerker aus Holz & alten Berufen (Schmied, Seiler, Drechsler, Bildhauer …)

¿¿ Drehorgel, traditionelle Tänze mit Les Troubadours de Beauregard und festliche Stimmung den ganzen Tag über

¿¿¿ Vollverpflegung und Snacks mit Les Ateliers de Cédric

¿¿ Getränkeausschank mit der Elternvereinigung von Petitmont

¿ Und natürlich? einige Geburtstagsüberraschungen ¿¿

Italiano :

Quest’anno la Maison de la Forêt festeggia 10 anni di apertura al pubblico! Per l’occasione, stiamo organizzando una giornata eccezionale da non perdere!

sabato 26 luglio dalle 10.00 alle 17.00 Ingresso gratuito

maison de la Forêt ? 201 Route de Machet, 54480 Saint-Sauveur

IN PROGRAMMA

dimostrazioni di scortecciamento e segatura con Les Hattatos

dimostrazioni di scortecciamento con il bestiame

falegnami e antichi mestieri (ferraio, sarto, tornitore, scultore, ecc.)

organo a canne, danze tradizionali con Les Troubadours de Beauregard e un’atmosfera di festa per tutto il giorno

ristorazione completa e spuntini con Les Ateliers de Cédric

rinfresco con l’Associazione genitori Petitmont

e, naturalmente, qualche sorpresa di compleanno

Espanol :

Este año, la Maison de la Forêt celebra 10 años de apertura al público Para celebrarlo, le proponemos una jornada excepcional que no querrá perderse

sábado 26 de julio De 10.00 a 17.00 h Entrada gratuita

maison de la Forêt ? 201 Route de Machet, 54480 Saint-Sauveur

EN EL PROGRAMA

¿¿ Demostraciones de corte y aserrado con Les Hattatos?

¿¿ Demostraciones de tala con ganado

artesanos de la madera y oficios antiguos (ferretero, sastre, tornero, escultor, etc.)

órgano de barriles, bailes tradicionales con Les Troubadours de Beauregard y ambiente festivo durante todo el día

catering completo y aperitivos con Les Ateliers de Cédric

refrescos con la Asociación de Padres Petitmont

y por supuesto… algunas sorpresas de cumpleaños ¿¿

