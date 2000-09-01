La fête du chanvre à Mézos Mézos
samedi 15 août 2026 · Mézos
Informations pratiques
Mézos
La fête du chanvre à Mézos
Mairie de Mézos Mézos Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
16h00 Ouverture au public (Jeux gonflables enfants)
18h00 Apéritif-concert (Mini-marché d’artisans/producteurs)
19h00 Repas (Plusieurs traiteurs de disponibles avec option végétarienne)
20h00 Remerciements au public, bénévoles, partenaires et présentation du projet chanvre avec les agriculteurs
21h00 Spectacle de théâtre de rue (drôle, tout public)
23h00 Concert amplifié de Groove / Funk (musique dansante)
01h00 DJ’set
Accès site sécurisé Adulte à 10€ / Enfant gratuit .
Mairie de Mézos Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 80 16 terence@chanvredeslandes.fr
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English : La fête du chanvre à Mézos
L’événement La fête du chanvre à Mézos Mézos a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Mimizan
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