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La fête du chanvre à Mézos Mézos

samedi 15 août 2026 · Mézos

La fête du chanvre à Mézos Mézos

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Mairie de Mézos
Ville
40170 Mézos
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Mézos

La fête du chanvre à Mézos

Mairie de Mézos Mézos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :
2026-08-15

16h00 Ouverture au public (Jeux gonflables enfants)
18h00 Apéritif-concert (Mini-marché d’artisans/producteurs)
19h00 Repas (Plusieurs traiteurs de disponibles avec option végétarienne)
20h00 Remerciements au public, bénévoles, partenaires et présentation du projet chanvre avec les agriculteurs
21h00 Spectacle de théâtre de rue (drôle, tout public)
23h00 Concert amplifié de Groove / Funk (musique dansante)
01h00 DJ’set

Accès site sécurisé Adulte à 10€ / Enfant gratuit   .

Mairie de Mézos Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 80 16  terence@chanvredeslandes.fr

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English : La fête du chanvre à Mézos

L’événement La fête du chanvre à Mézos Mézos a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Mimizan

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