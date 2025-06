La fête du cinéma – Salle des fêtes Longchamps 14 juin 2025 17:00

Eure

La fête du cinéma Salle des fêtes 94 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Trois séances de cinéma à la suite avec la projection de « Astérix et les Vikings », « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » et « Natache (presque) hôtesse de l’air ».

Avec la participation de la caravane le Bar’Bu à partir de 16h jusqu’à 20h30 (crêpes, galettes et boissons).

Salle des fêtes 94 Rue de la Mairie

Longchamps 27150 Eure Normandie +33 3 44 48 37 30 contact@cinerural60.com

English : La fête du cinéma

Three film screenings in a row: « Astérix et les Vikings », « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » and « Natache (presque) hôtesse de l’air ».

With the participation of the Bar’Bu caravan from 4pm to 8:30pm (crêpes, galettes and drinks).

German :

Drei aufeinanderfolgende Filmvorführungen mit den Filmen « Asterix und die Wikinger », « Meine Mutter, Gott und Sylvie Vartan » und « Natache (fast) Stewardess ».

Mit Beteiligung des Wohnwagens le Bar’Bu ab 16 Uhr bis 20.30 Uhr (Crêpes, Galettes und Getränke).

Italiano :

Tre proiezioni cinematografiche consecutive: « Asterix e i vichinghi », « Mia madre, Dio e Sylvie Vartan » e « Natache (quasi) assistente di volo ».

Con la partecipazione della carovana del Bar dalle 16.00 alle 20.30 (frittelle, galette e bevande).

Espanol :

Tres proyecciones de películas seguidas: « Astérix y los vikingos », « Mi madre, Dios y Sylvie Vartan » y « Natache (casi) azafata de vuelo ».

Con la participación de la caravana del Bar’Bu de 16:00 a 20:30 (tortitas, galettes y bebidas).

L’événement La fête du cinéma Longchamps a été mis à jour le 2025-06-09 par Vexin Normand Tourisme