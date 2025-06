La fête du cinéma Cinéma CinéSar Sarrebourg 29 juin 2025 07:00

Moselle

La fête du cinéma Cinéma CinéSar 18 rue de la Division Leclerc Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-06-29

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-06-29

La fête du cinéma, c’est 5€ par séance pour tous !Tout public

5 .

Cinéma CinéSar 18 rue de la Division Leclerc

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 07 07 61 contact@cinesar-sarrebourg.fr

English :

The fête du cinéma is 5? per session for everyone!

German :

Das Filmfest kostet 5? pro Vorstellung für alle!

Italiano :

La rassegna cinematografica è di 5? a proiezione per tutti!

Espanol :

El festival de cine cuesta 5? por proyección, ¡para todos!

L’événement La fête du cinéma Sarrebourg a été mis à jour le 2025-06-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG