LA FETE DU COCHON GOURMAND

Berlou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Que vous soyez amateur de vin, épicurien ou simplement en quête d’une journée agréable en famille, la fête du vin et du cochon à Berlou saura vous séduire.

Venez nombreux pour vivre cette expérience inoubliable dans un cadre exceptionnel !

Le Cochon Gourmand met à l’honneur la gastronomie locale dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Autour des stands de producteurs et d’artisans, les visiteurs découvrent une palette de saveurs issues du terroir charcuteries, grillades, plats mijotés, vins du cru et spécialités gourmandes. Les cuissons au feu de bois, les démonstrations culinaires et les parfums qui s’élèvent des fourneaux créent une atmosphère généreuse et festive.

L’événement valorise également les savoir‑faire locaux éleveurs, vignerons et artisans partagent leur passion et leur métier, offrant un moment d’échange privilégié.

Entre dégustations, musique, animations familiales et rencontres, la journée invite à profiter pleinement de l’art de vivre du Haut‑Languedoc. Dans le décor naturel des vignes et des reliefs de Berlou, le Cochon Gourmand devient une véritable fête du goût, de la convivialité et du patrimoine culinaire. .

Berlou 34360 Hérault Occitanie +33 6 25 09 75 19

English :

Whether you’re a wine lover, an epicurean or just looking for a fun day out with the family, the Berlou wine and pig festival is sure to please.

Come one, come all to enjoy this unforgettable experience in an exceptional setting!

L’événement LA FETE DU COCHON GOURMAND Berlou a été mis à jour le 2026-02-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC