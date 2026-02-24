La Fête du Court à la Mella’thèque Place de la Mairie Mellac
La Fête du Court à la Mella’thèque Place de la Mairie Mellac mercredi 25 mars 2026.
La Fête du Court à la Mella’thèque
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 18:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Cette année, la Mella’thèque prend part à la Fête du Court ! Le 25 mars, venez visionner une sélection de quatre court-métrages sur le thème Temps Libre à destination de la jeunesse.
En continu sur les horaires d’ouverture de la médiathèque (10h à 13h puis 15h à 18h).
Gratuit, sans inscription .
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Fête du Court à la Mella’thèque
L’événement La Fête du Court à la Mella’thèque Mellac a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS