La Fête du Court à la Mella’thèque Place de la Mairie Mellac

La Fête du Court à la Mella’thèque

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Cette année, la Mella’thèque prend part à la Fête du Court ! Le 25 mars, venez visionner une sélection de quatre court-métrages sur le thème Temps Libre à destination de la jeunesse.

En continu sur les horaires d’ouverture de la médiathèque (10h à 13h puis 15h à 18h).

Gratuit, sans inscription .

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête du Court à la Mella’thèque

L’événement La Fête du Court à la Mella’thèque Mellac a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS